Gelibolu Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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Gelibolu Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Gelibolu Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Gelibolu İlçe Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor.

Gelibolu İlçe Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Gelibolu Belediyesinin organize ettiği yardım paketlerinin dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için görevli ekipler, 1000 aileye ulaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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