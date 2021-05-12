Gelibolu Belediyesinden bayram temizliği
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Gelibolu Belediyesinden bayram temizliği

Gelibolu Belediyesinden bayram temizliği
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, tüm sokak ve caddeler gece ve gündüz olmak üzere dezenfekte edildi. Bayram namazı dolayısıyla camilerde de genel temizlik yapıldı.

Sokaklardaki çöp konteynerleri ise yıkanıp ilaçlanarak boyaları yenilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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