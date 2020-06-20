Gelibolu Belediyesi öğrencilere su ve maske, velilere de çay ikram etti
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Gelibolu Belediyesi öğrencilere su ve maske, velilere de çay ikram etti

Gelibolu Belediyesi ilçedeki 5 okulda yapılan LGS sınavına giren öğrenciler için maske ve su dağıtırken, çocuklarını bekleyen velilere de çay ikram etti.

Gelibolu Belediyesi öğrencilere su ve maske, velilere de çay ikram etti
20.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:44

Gelibolu Belediyesi ilçedeki 5 okulda yapılan LGS sınavına giren öğrenciler için maske ve su dağıtırken, çocuklarını bekleyen velilere de çay ikram etti.

İlçede sınav yapılan okullarda Milli Eğitim, emniyet ve belediye tarafından önlem alınıp sınavın sorunsuz tamamlanması sağlandı.

LGS'ye giren öğrencilerin sınav heyecanına ortak olan ve ilçede sınavın yapıldığı 5 okulu ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Özacar, görevlilerle görüşerek, bilgi alıp her türlü yardım için hazır olduklarını söyledi.

Bu arada, sınav öncesi okul önünde masalara dezenfektan, maske ve su koyan belediye görevlileri bunları öğrencilere verirken, öğrenci velilerine de çay ikram etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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