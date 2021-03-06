Gelibolu Belediyesi kendi çiçeğini yetiştirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gelibolu Belediyesi kendi çiçeğini yetiştirecek

06.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:37
Gelibolu Belediyesi kendi çiçeğini yetiştirecek

Gelibolu Belediyesi, 200 metre karelik çiçek üretim serası kurarak kendi çiçeğini kendisi yetiştirecek.

Gelibolu Belediyesi, 200 metre karelik çiçek üretim serası kurarak kendi çiçeğini kendisi yetiştirecek.

İlçeye bağlı Bayırköy Kaynarca mevkisinde bulunan 200 metrekare alana Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan çiçek üretim serası ile her kış ve yaz sezonunda satın alınan mevsimlik çiçekleri, bu sezondan itibaren kendileri yetiştirmeye başlayacak.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, "Rengarenk görüntüleri ile Gelibolu'muza farklı bir görünüm katan mevsimlik çiçeklerin önemli bir bölümü, kurduğumuz fidanlıkta yetiştirilecek. Bu çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga Hakan Yılmaz Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Emre Taşdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelibolu Belediyesi kendi çiçeğini yetiştirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 10:40:34. #1.14#
title