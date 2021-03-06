Gelibolu Belediyesi kendi çiçeğini yetiştirecek

Gelibolu Belediyesi, 200 metre karelik çiçek üretim serası kurarak kendi çiçeğini kendisi yetiştirecek.

Gelibolu Belediyesi, 200 metre karelik çiçek üretim serası kurarak kendi çiçeğini kendisi yetiştirecek.

İlçeye bağlı Bayırköy Kaynarca mevkisinde bulunan 200 metrekare alana Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan çiçek üretim serası ile her kış ve yaz sezonunda satın alınan mevsimlik çiçekleri, bu sezondan itibaren kendileri yetiştirmeye başlayacak.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, "Rengarenk görüntüleri ile Gelibolu'muza farklı bir görünüm katan mevsimlik çiçeklerin önemli bir bölümü, kurduğumuz fidanlıkta yetiştirilecek. Bu çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova