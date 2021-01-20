Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, öğrencilere LGS ve TYT sınav seti hediye etti
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Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, öğrencilere LGS ve TYT sınav seti hediye etti

20.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:56
Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, öğrencilere LGS ve TYT sınav seti hediye etti

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ilçedeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınav seti hediye etti.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ilçedeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınav seti hediye etti.

Özacar, Atatürk Kültür Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin bu süreçte sınavlara en iyi şekilde hazırlanmalarına katkıda bulunmaya çalıştıklarını anlatan Özacar, uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin sınav setlerini ailelerine teslim ettiklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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