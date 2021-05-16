GELİBOLU AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN KONTEYNER, RÖMORKÖRLER TARAFINDAN KURTARILDI
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GELİBOLU AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN KONTEYNER, RÖMORKÖRLER TARAFINDAN KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GELİBOLU AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN KONTEYNER, RÖMORKÖRLER TARAFINDAN KURTARILDIİSTANBUL(DHA)Tuzla'dan Algeciras'a seyir halindeyken Gelibolu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen Panama bandıralı Newyorker isimli 207 metre boyunda konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

GELİBOLU AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN KONTEYNER, RÖMORKÖRLER TARAFINDAN KURTARILDI

İSTANBUL(DHA)

Tuzla'dan Algeciras'a seyir halindeyken Gelibolu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen Panama bandıralı Newyorker isimli 207 metre boyunda konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı. Gemi, acil olarak bölgeye sevk edilen KURTARMA 4 ve KURTARMA 10 römorkörleri tarafından yedeklenerek, Şevketiye'ye demirletildi.

GELİBOLU AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN KONTEYNER, RÖMORKÖRLER TARAFINDAN KURTARILDI
GELİBOLU AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN KONTEYNER, RÖMORKÖRLER TARAFINDAN KURTARILDI
GELİBOLU AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN KONTEYNER, RÖMORKÖRLER TARAFINDAN KURTARILDI
GELİBOLU AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN KONTEYNER, RÖMORKÖRLER TARAFINDAN KURTARILDI
GELİBOLU AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN KONTEYNER, RÖMORKÖRLER TARAFINDAN KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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