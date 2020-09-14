Geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 11.29 Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 8 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 11.29 basit faizden 10 milyar lira verdi.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 8 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 11.29 basit faizden 10 milyar lira verdi.

İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama yüzde 11.29, en yüksek yüzde 11.45 oldu.

Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak geriledikten sonra yeniden yükselerek, yeniden yüzde 11.20 düzeyinin de üzerine çıkmış oldu.

Politika faizi olan yüzde 8.25'ten bir hafta vadeli repo ihalesini Ağustos başından bu yana açmayan TCMB, faizin bankalar tarafından belirlendiği geleneksel ihalelerle ortalama fonlama faizini 2.0 puan dolayında yükseltti.

Kaynak: DHA