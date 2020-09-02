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Geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 10.10

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 30 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.10 basit faizden 10 milyar lira verdi.

Geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 10.10
02.09.2020 12:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:42

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 30 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.10 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 44.5 milyar lira teklif geldi.

Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak geriliyor. TCMB geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde Pazartesi günü ortalama yüzde 10.15 ve Salı günü de ortalama yüzde 10.11 basit faizle 10'ar milyar TL verdi. Ortalama basit faiz düşüşünü sürdürerek bugün de yüzde 10.10 oldu. 

TCMB Perşembe günü açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde, atılan sıkılaştırma adımlarının, fonlama maliyetini yukarı yönlü etkilemeye devam edeceğini vurguladı.Özetlerde, 7 Ağustos tarihinden itibaren yüzde 8.25 faizli haftalık repo ihalelerine ara verildiği anımsatılarak, "Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri önce yarıya indirildi, sonrasında ise sıfırlandı" denildi.

 


Kaynak: DHA

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