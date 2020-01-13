Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Zeytinyağlı Sabuna Talep Bitmiyor
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Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Zeytinyağlı Sabuna Talep Bitmiyor

Geçmiş yıllarda yaklaşık 200 civarında sabun imalathanesinin olduğu Gaziantep'in Nizip ilçesinde günümüzde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki imalathane geleneksel yöntemlerle üretimine devam ettiği zeytinyağlı sabunların yok olmaması için çabalıyor.

13.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:47

Geçmiş yıllarda yaklaşık 200 civarında sabun imalathanesinin olduğu 'in ilçesinde günümüzde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki imalathane geleneksel yöntemlerle üretimine devam ettiği zeytinyağlı sabunların yok olmaması için çabalıyor



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: Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Zeytinyağlı Sabuna Talep Bitmiyor
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