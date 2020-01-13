: Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Zeytinyağlı Sabuna Talep Bitmiyor

13.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:47

Geçmiş yıllarda yaklaşık 200 civarında sabun imalathanesinin olduğu Gaziantep'in Nizip ilçesinde günümüzde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki imalathane geleneksel yöntemlerle üretimine devam ettiği zeytinyağlı sabunların yok olmaması için çabalıyor

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