25.08.2019 09:47

Geleneksel yöntemlerle salça yapımı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde ev hanımlarını kış aylarına hazırlık olarak ev salçası yapma telaşı sardı.

Yemeklerin vazgeçilmez tatları, hatta olmazsa olmazları arasında olan ev salçası için ev hanımları kazanlarda salça kaynatmaya başladı. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyenler geleneksel yöntemlerle kış hazırlıklarını yapmak için kolları sıvadı Pazarlardan veya köylerdeki üreticilerden satın aldıkları domateslerle salça yapan kadınlar, evlerinin salça ihtiyacını karşılayabilmek için yüzlerce kilo domatesi elden geçiriyorlar. Kimi kadınlar eski yöntemlerle domatesin suyunu çıkarmak için günlerce süren işlemlerden geçirirken, kimi kadınlar ise seyyar salça çekicileri tercih ediyor. Ev hanımlarına, komşularının yanı sıra eşleri de yardımcı oluyor. Bazı mahallelerde ise imece usulü her gün bir evin ihtiyacı olan salça kaynatılıyor.

Ev salçasının yemeklere, hazır satılan salçalardan daha çok lezzet kattığını söyleyen Nuriye Karaarslan; "Domatesi tam mevsiminde alarak ev salçası yapıyoruz. Yaptığımız ev salçasını yemeklerde kullandığımız gibi kahvaltıda da bol olarak tüketiyoruz. Eskiden domatesleri, kesip çuvallara koyup tuzlayıp suyunun çıkmasını beklerdik. Sonrada eleklerde elimizle ezip elerdik, zor işlerdi. Şimdi işlerimiz kolaylaştı, elektrikli makinelerle domatesler çekiliyor, bizde kolayca kaynatıyoruz. Odun ateşinde yapılan salçanın tadı bir başka güzel oluyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan elektrikli domates çekme makinesi ile kadınların iş yükünü azaltan seyyar salça çekicilerin de işlerinin yoğun olduğu, yaklaşık 1 ton domatesi 1 saat gibi kısa bir sürede çektikleri kaydedildi.

Kaynak: İHA