Geleneksel yöntemlerle hazırlanan "Nizip sabunu"na ilgi
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Gaziantep, Türkiye, Nizip, Güncel

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan "Nizip sabunu"na ilgi

Gaziantep'te yaklaşık 150 yıldır geleneksel yöntemlerle pirina ve zeytinyağından üretilen "Nizip sabunu", hijyen konusunun gündemde olduğu şu günlerde ilgi görüyor.

15.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:10
Geleneksel yöntemlerle hazırlanan

Gaziantep'te yaklaşık 150 yıldır geleneksel yöntemlerle pirina ve zeytinyağından üretilen "Nizip sabunu", hijyen konusunun gündemde olduğu şu günlerde ilgi görüyor.

Tamamen doğal yöntemlerle zeytinyağı ve zeytin posalarından elde edilen pirina yağına, "kostik" denilen sodyum hidroksit eklenip yaklaşık 2 gün boyunca kaynatılmasıyla hazırlanan Nizip sabununa, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler dolayısıyla talep artıyor.

50 civarında sabun üretim tesisinin bulunduğu ilçede, geçen aylarda 8-10 saat çalışan üretim tesisleri mesai saatlerini 12 saate çıkardı. Böylelikle üretim kapasitesini artıran üreticiler, Türkiye'nin dört bir yanına sabun yetiştirmeye çalışıyor.

Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nizip ilçesinde yaklaşık 150 yıldır sabun imalatının yapıldığını dile getirdi.

Daha önce Nizip'in Türkiye'nin sabun ihtiyacının yüzde 60'ını karşıladığını ancak gelişen teknolojiyle bu oranın büyük ölçüde düştüğünü aktaran Özyurt, her şeye rağmen ilçenin yeşil sabunda "Nizip sabunu" adıyla önemli bir yerinin olduğuna işaret etti.

Şu an ilçede 50 civarında sabun tesisi olduğunu vurgulayan Özyurt, şunları kaydetti:

"Nizip Ticaret Odası olarak patentini tescil ettiğimiz sabun, temizlik konusunda hep isminden söz ettiriyor çünkü Nizip sabunu içerisinde yabancı madde bulundurmayan natürel bir sabundur. Bundan dolayı temizlik ve hijyen konusunda son derece sağlıklı bir üründür. Bu nedenle son zamanlarda virüs nedeniyle daha fazla tercih edilir oldu. Tüketicilerimiz bu sabunları rahatlıkla kullanabilirler. Şu an itibarıyla üretimimiz ve satışlarımız devam ediyor. Hiçbir fabrikamız 'elimde ürün yok' demiyor ve virüs nedeniyle fiyat artışına gitmemiştir. Nizip ilçemiz sabun konusunda bütün talepleri karşılayabilecek durumdadır."

Personel sayısı artabilir

İlçedeki sabun üreticisi İbrahim Özkaya da yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler dolayısıyla sabun talebinin her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Şu anda tesisin tam kapasiteyle çalıştığını anlatan Özkaya, "İlçeden ve Türkiye'nin dört bir yanından sabuna olan ilgi, bizim işlerimizde yoğunluk oluşturmuş durumda. Bizler de talebe ve yoğun ilgiye karşılık vermek ve ihtiyaçları gidermek için yoğun şekilde çalışıyoruz. İlerleyen günlerde talep böyle devam ederse personel sayımızda da artışa giderek fazla mesai yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Sabun üreticisi Emin Yavuz da son zamanlarda sabuna daha fazla talep geldiğini, bunun da üretime yansıdığını bildirdi.

Daha önce günlük olarak 7,5 ton üretim yaptıklarını belirten Yavuz, bu miktarı önemli ölçüde artırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Manşet

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