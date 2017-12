Geleneksel Yılbaşı Mücevher Fırsat Günleri başladı

"200 TL'den 120 bin dolara kadar ürün var"



İSTANBUL - Üreticiler ile mücevher meraklılarını bir araya getiren Mücevher Fırsat Günleri, kapılarını 21'inci kez Harbiye Askeri Müzesi'nde açtı.

Her yıl birbirinden renkli görüntülere ve yeniliklere sahne olan, yılbaşı alışverişinin önemli adreslerinden Mücevher Fırsat Günleri İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nde başladı. 31 Aralık'a sürecek etkinlikte, yeni yılda sevdiklerine değerli ve şık bir hediye vermek isteyenler için yüzde 70'e varan indirimlerle pırlanta, elmas, altın kolyeler, yüzükler, küpeler ve setler satılacak.

"Ürünler tamamen üretici firma garantisindedir"

Etkinlik hakkında bilgi veren Sereks Fuarcılık Genel Müdürü Gökhan Yardan, "Organizasyonumuzun 21'incisini düzenliyoruz. 31 Aralık saat 16.30'a kadar devem edecek. Normal günlerde 10.30 ile 20.00 saatleri arasında açık kalacak. Buraya katılan 40 tane imalatçı firmamız var. Ürünler tamamen üretici firma garantisindedir. İçinde pırlanta varsa gerçek pırlantadır, altınlar gerçek altınlar. Burada tamir ve bakım atölyemizde yer alıyor. Ziyaretçiler takı bakımlarını ücretsiz olarak yapabilecekler. 200 TL'den 120 bin dolara ürün var. Her ziyaretçiye hitap edecek ürünlerimiz mevcut. İndirim oranları firmasına göre değişiyor, yüzde 70'e varan indirimler var. Organizasyonumuz toplam 7 gün sürüyor. Her sene yılbaşında bu organizasyonumuzu yapıyoruz. Sürekli olan ve outlet mantığında yapılan bir organizasyon değil. Üreticilerimizin ellerinde sezon sonu kalmış ürünleri burada tüketiciyle buluşturmak, yeni sezona sıfır ürünler ile girip yeni mallar üretmek için ürünlerini burada sunuyor" dedi.

Organizasyonda pırlanta dışında da ürünlerin yer aldığını belirten Yardan, "Gözlük, saat ve gümüş takıları bulunuyor. Erkeklere de hitap edecek ürünlerimiz yar alıyor. Kız arkadaşlarına, eşlerine ya da çocuklarına hediyeler alabilir. Dünya çapında marka olan yeni koleksiyon gözlükler var. Dünya çapında saat markları var. Lokasyon olarak çok rahat bir yerdeyiz. Harbiye Askeri Müze'de yani İstanbul'un ortası sayılabilecek yerdeyiz. Ziyaretçiler herhangi bir süre kısıtlaması yaşamadan istedikleri gibi gelip gezebilirler" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Rina Daimond firmasının sahibi Fehmi Koçhisarlı, "Kapalıçarşı'dan geliyoruz ve üreticiyiz. Sadece fırsat günlerine özel, nihai alıcıya hizmet etmek için stant açtık. Buradaki ürünlerin hepsi toptan satış fiyatına sattığımız ürünler. Sene sonu diye ekstradan indirim yapıyoruz. Alışveriş yapan insanlar, buradan mutlu ayrılıp diğer fuar günlerini bekliyorlar. Bizde onlara en uygun ve en güzel ürünü hızlı şekilde onlara sunuyoruz" dedi.

Üretici ve toptancı firmaların stok ve ihraç fazlası ürünlerini yüzde 70'e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı satacağı etkinlik, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Etkinlik, hem bütçeye uygun hem de şık ve değerli bir hediye almak isteyenler için önemli adreslerden biri haline geldi.

Ücretsiz bakım ve onarım, Mücevher Fırsat Günleri'nde

Mücevher Fırsat Günleri'nde ziyaretçileri bekleyen sürprizlerden bir tanesi ücretsiz bakım ve onarım stantları olacak. Bu stantlarda, eskimiş, kopmuş ya da yıpranmış ziynet eşyaları için bakım, tamirat ve cila gibi işlemler ücretsiz yapılacak.