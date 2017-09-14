Geleneksel Yeniçağa Hayvan ve Emtia Panayırı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hayvan ve emtia panayırı kuruldu.



Kent merkezinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen panayırda, açılan tezgahlarda çevre il ve ilçeden gelen esnaflar ürünlerini satışa sunuyor.



İlçe halkı da el emekleri ile yaptığı ürünleri panayır alanına getirerek satıyor.



Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak kurulan hayvan ve emtia panayırına yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "Okulların açılmasından kısa bir süre önce panayırın kurulması vatandaşlarımızı çok sevindiriyor." diye konuştu.



Çağlar ayrıca, panayır için ilçeye gelen esnaflara da hayırlı ve bol kazanç dileğinde bulundu.