Geleneksel yemeklerimizi, peynirle yeniden yorumladılar

Ekici, 60'ıncı yılında çıktığı "Lezzet Hikayeleri" yolculuğunda çok fazla bilinmeyen lezzetler belirlendi, tüketiciler tarafından hazırlandı ve seçilen tarifler Ekici Lezzet Hikayeleri'nin ikinci kitabında toplandı.

Geleneksel yemeklerimizi, peynirle yeniden yorumladılar

Ekici, 60'ıncı yılında çıktığı "Lezzet Hikayeleri" yolculuğunda çok fazla bilinmeyen lezzetler belirlendi, tüketiciler tarafından hazırlandı ve seçilen tarifler Ekici Lezzet Hikayeleri'nin ikinci kitabında toplandı.

Kaynak: Dunya.com

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