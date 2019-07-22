Geleneksel yemeklerimizi, peynirle yeniden yorumladılar
Ekici, 60'ıncı yılında çıktığı "Lezzet Hikayeleri" yolculuğunda çok fazla bilinmeyen lezzetler belirlendi, tüketiciler tarafından hazırlandı ve seçilen tarifler Ekici Lezzet Hikayeleri'nin ikinci kitabında toplandı.
Ekici, 60'ıncı yılında çıktığı "Lezzet Hikayeleri" yolculuğunda çok fazla bilinmeyen lezzetler belirlendi, tüketiciler tarafından hazırlandı ve seçilen tarifler Ekici Lezzet Hikayeleri'nin ikinci kitabında toplandı.
Kaynak: Dunya.com
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