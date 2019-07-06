Geleneksel yayla göçü başladı

Hakkarili yaylacıların üç aylık yayla yolculuğu başladı. Yayla sezonunun ilk günü sütten kesilen kuzular, artık annelerinden ayrı otlayacak. Havaların ısınmasıyla birlikte Durankaya beldesine bağlı 50 haneli Dağsu köyü sakinleri yaylaya çıkmaya başladı. Köye 20 kilometre uzakta bulunan 2 bin 800 rakımlı Karadağ Yaylası'na çıkan yaylacılar, eşyalarını araçlara yükleyip yola koyuldular. Yaylaya vardıklarında tatlı bir telaş içine giren köy sakinleri, bir yandan araçlardan eşyalarını indirirken diğer yandan ise kalacakları çadırları kurmaya başladılar. Büyük zorluklarla yağmura ve sıcağa karşı korunaklı çadırlarını büyük bir özenle kuran yaylacıların telaşı, hayvanların yaylaya ulaşması ile bir kat daha artıyor. Serin ve temiz bir havada koyunların sütünü sağıp peynir ve tereyağı yapacak olmanın sevincini yaşayan kadınlar ise, evlerinin düzeni için erkeklere yardım ediyorlar. Yayladaki tüm yükün omuzlarında olduğunun bilincinde olan kadınlar, burada kurulan yeni yaşam alanları için adeta seferber olurken, çocuklar ise yayladaki ilk günlerinde bir yandan anne ve babalarına yardım ediyor diğer yandan ise oyun oynuyorlar. İsmail Üzüm isimli köy sakini, yaylaya göç zamanı olduğunu belirterek, "Yaşamımız hayvancılık üzerinedir. Biz hayvanımızı, koyunumuzu buraya otlatmaya getiriyoruz. Peynirimizi ve yoğurdumuzu tutuyoruz. Yaşamımız yaylacılık üzerinedir. Yaklaşık 100 yıldır bu yaylaya geliyoruz. Havalar ısınınca yaylaya çıkıyoruz. Sonbaharda da havalar soğuyunca köye geri gidiyoruz. Eskiden atlarla katırlarla gelirdik, şimdi arabalarla geliyoruz. Çadırlarımızı kuruyoruz. İyice sağlamlaştırıyoruz ki insanlar rahat etsin, rahat uyusun ve peynirini sütünü saklayabilsin. Yarından itibaren kuzular sütten kesilecek ve artık berivanlar koyunları sağacak. Yaklaşık 3 ay kaldıktan sonra tekrardan çadırlarımızı söküp köye geri gidiyoruz" diye konuştu. Gün boyu devam eden yoğunluğun ardından yaylacılar çembere aldıkları sürüyü elbirliğiyle kuzuları sütten kesme dönemi için annelerinden ayırdılar. Genç berivan Necibe Üzüm ise, tüm köy halkıyla yılın üç ayını geçirecekleri yaylalarına geldiklerini söyledi. Üzüm, "Yayla sezonunun ilk günündeyiz. Yılın üç ayını burada geçiriyoruz. Tüm köy halkı aileleri ile birlikte gelmiş. Şu an koyunları kuzulardan ayırmaya çalışıyoruz. Bugünden itibaren kuzular sütten kesilecek. Artık annelerinden süt emmeyecek. Kuzular ve koyunlar ayrı meralarda beslenecek. Bir süre sonra ise tekrardan aynı sürüde olacaklar. Annelerimiz burada koyun sağıyor. Bizler de koyun sürüsünün etrafında çember oluşturuyoruz ki koyunlar kaçmasın. Kuzular sütten kesildiği için de yarından itibaren biz berivanlar süt sağmaya başlayacağız" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA