Geleneksel U-Maker Festivali 'tarım' temasıyla online yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Geleneksel U-Maker Festivali 'tarım' temasıyla online yapıldı

Lise öğrencilerinin, her yıl dünyadaki problemleri belirleyip ürettiği yenilikçi çözümlerin yarıştırdığı U-MakerFest bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi.

Geleneksel U-Maker Festivali 'tarım' temasıyla online yapıldı
09.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:59

Lise öğrencilerinin, her yıl dünyadaki problemleri belirleyip ürettiği yenilikçi çözümlerin yarıştırdığı U-MakerFest bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi. Online ortamda 'Tarım' teması ile 57 robotik, 25 oyun tasarımı ve 17 video animasyon alanında toplam 99 proje tanıtıldı. Yarışmayı, robotik alanında, tarım ürünlerini zararlı hayvanlardan korumayı hedefleyerek drone geliştiren takım kazandı.

Uğur Okulu öğrencileri tarafından geçen yıl 'Çöp' teması ile projeleri buluşturan U-MakerFest, bu yıl 'Tarım' teması ile yapıldı. Öğrenciler, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde öğrendikleri bilgileri hayata geçirerek robotik, oyun tasarımı ve video/animasyon alanında yarıştı. 350'ye yakın gencin 99 proje ile yarıştığı festivalde, robotik alanında kazanan Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü Dronkuluk takımı oldu. Takım, tasarladıkları drone ile projelerinde güncel teknolojileri kullanarak tarım mahsullerini zararlı hayvanlardan korumayı hedefledi.

HAYVANLARI TARIM ÜRÜNLERİNDEN UZAKLAŞTIRAN DRONE GELİŞTİRİLDİ

Hayvanlar tarlaya yaklaştıklarında veya girdiklerinde, drone tarla üzerinde uçarak hayvanları uzaklaştıracak ve mahsullerin zarar görmemesi sağlayacak. Oyun tasarımı alanında ise kazanan Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü Lord of U Tigers takımı oldu. Öğrenciler, tasarladıkları oyunla, teknoloji ve tarıma ilgisi olmayan kişiler üzerinde farkındalık oluşturmayı hedefledi.  Oyunu oynayan kişilerin balkon tarımı, organik tarım, topraksız tarım ve tarımda çaprazlama konuları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanıyor.

Video/animasyon alanında kazananı ise Uğur Okulları Mersin Kampüsü Voltran takımı oldu. Takım projesinde tarımsal ürünlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden üretileceğine, üretim aşamasında ilaç gibi zarar veren maddelerin kullanılmamasına dikkat çekti.

Öğrenciler, U-MakerFest IV'te, sırasıyla 'Empati Kur, Tanımla, Fikirleştir, Prototiple, Test Et' adımlarını izleyerek projelerini üretip jüri üyelerine sundu. Uğur Okulları bölüm başkanlarından oluşan jüri üyeleri 99 takımı değerlendirildi. Ayrıca takımlar 'maker ruhu', 'sürdürülebilirlik', 'yaratıcı fikir', 'takım çalışması', 'ilham verici takım', 'işlevsellik' gibi 21 farklı alanda ödülün de sahibi oldu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ HER YIL DÜNYA SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETİYOR"

U-MakerFest'te yarışan projeleri değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu yarışmayla temel hedeflerinin öğrencilere bilinç kazandırmak olduğuna dikkat çekti. Her yıl öğrencilerin duyarlılıkla sorunlara çözüm bulduğunu belirten Kulaberoğlu, "Birbirinden yaratıcı çözümlerle öğrencilerimiz projelerini hazırladı. Tarım alanının yenilikçi yaklaşımlarla gelişimini sağlayacak çalışmaları bu yıl deneyimledik. Proje üretiminin yanı sıra araştırma yapma, proje geliştirme, ekip çalışması, sunma becerisi gibi 21'inci yüzyıl hayat becerilerini de burada kazanmış oldular" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı Haber
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Sadece Amanoslar'da yaşayan 'Böceklerin kralı' Çanakkale'de görüldü
Sadece Amanoslar'da yaşayan "Böceklerin kralı" Çanakkale'de görüldü
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya müebbet hapis cezası verildi
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya müebbet hapis cezası verildi
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şahan Gökbakar Beyazıt Öztürk
Spor Jose Sosa Lionel Messi Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Geleneksel U-Maker Festivali 'tarım' temasıyla online yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 15:01:06. #1.15#
title