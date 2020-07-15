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Geleneksel turnuvaya korona virüs arası

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği TSYD Ege Kupası bu sezon korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Geleneksel turnuvaya korona virüs arası
15.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:06

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği TSYD Ege Kupası bu sezon korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği TSYD Ege Kupası bu sezon korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Dernek yönetiminden yapılan açıklamada, "Her yıl gerçekleştirdiğimiz geleneksel TSYD Ege Kupası'nın 48.'sini İzmir takımlarımız dışında Manisa Futbol Kulübü, Akhisarspor, Denizlispor ve Balıkesirspor gibi bölge takımlarımızı da davet ederek çok daha geniş katılımla ve daha kapsamlı olarak yapmayı planlamıştık. Ancak bu önemli geleneğimizi, Covid-19 salgını nedeni ile maalesef bu yıl gerçekleştiremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Spor kamuoyumuza saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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