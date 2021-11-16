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Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Mezuniyet Sergisi

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Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Mezuniyet Sergisi

Covid-19 Pandemisi sebebiyle 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim döneminde yüz yüze gerçekleştirilemeyen Sakarya Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezuniyet sergisi, 17 Kasım Çarşamba günü saat 12: 00'de SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde açılıyor.

Covid-19 Pandemisi sebebiyle 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim döneminde yüz yüze gerçekleştirilemeyen Sakarya Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezuniyet sergisi, 17 Kasım Çarşamba günü saat 12: 00'de SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde açılıyor. Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri, Çini Tasarımı ve Onarımı, Tezhip Sanatı ve Hat Sanatı ASD. öğrencilerinin mezuniyet işlerinin yer aldığı sergi 26 Kasım'a kadar devam edecek.

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