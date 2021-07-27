Geleneksel Türk Okçuluğu yaşatılmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Geleneksel Türk Okçuluğu yaşatılmaya devam ediyor

Geleneksel Türk Okçuluğu yaşatılmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Gençlik Merkezi'nde "Geleneksel Türk Okçuluğu" eğitimleri devam ediyor.

Erzincan Gençlik Merkezi'nde "Geleneksel Türk Okçuluğu" eğitimleri devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimi Erzincan'da tüm hızıyla devam ediyor. Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Fatih Gülnahar tarafından verilen eğitimlere gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk, Türkler için hem milli hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Erzincan Gençlik Merkezi sayesinde bu bilinçle, 8 ile 29 yaş arası gençler atalarının izinde, şanlı tarihiyle, kültürüyle, ok ve yayla tanışarak ok atıcılığı eğitimlerine ücretsiz olarak katılıyorlar. Geleneksel Türk Okçuluğu eğitiminde pandemi kurallarına uygun olarak çalışmalar gruplar halinde devam ediyor. Eğitime katılan gençler Erzincan Gençlik Merkezi'nin yapmış olduğu bu hizmetinden dolayı memnun kaldıklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Geleneksel Türk Okçuluğu yaşatılmaya devam ediyor
Geleneksel Türk Okçuluğu yaşatılmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı
Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fazıl Küçük Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Buse Varol Demet Akalın Seren Serengil
Spor Eda Erdem Balotelli Mesut Özil Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Geleneksel Türk Okçuluğu yaşatılmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 08:58:25. #1.14#

title