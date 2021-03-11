Geleneksel Türk okçuluğu yaşatılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Geleneksel Türk okçuluğu yaşatılıyor

11.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:36
Geleneksel Türk okçuluğu yaşatılıyor

Erzincan Gençlik Merkezi'nde "Geleneksel Türk Okçuluğu" eğitimi başladı.

Erzincan Gençlik Merkezi'nde "Geleneksel Türk Okçuluğu" eğitimi başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimi Erzincan'da gençlerle buluştu. Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Fatih Gülnahar tarafından verilen eğitimlere gençler ilgi gösteriyor.

Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk, Türkler için hem milli hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Erzincan Gençlik Merkezi sayesinde bu bilinçle, 8 ile 29 yaş arası gençler atalarının izinde, şanlı tarihiyle, kültürüyle, ok ve yayla tanışarak ok atıcılığı eğitimlerine ücretsiz olarak katılıyorlar. Geleneksel Türk Okçuluğu eğitiminde pandemi kurallarına uygun olarak çalışmalar gruplar halinde devam ediyor.

Eğitime katılan gençler Erzincan Gençlik Merkezi'nin yapmış olduğu hizmetten dolayı memnun kaldıklarını ifade ediyor. Kursa katılan Hacer Türkeri ise, "Erzincan Gençlik Merkezi'nde Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna katılıyorum. Öncelikle gençlik merkezine böyle bir imkan sağladıkları için teşekkür ediyorum. Çünkü burada hem geçmişimizi öğreniyoruz hem de atalarımızın bize bıraktığı mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Umarım gelecek nesillere bu mirası en doğru şekilde aktarabiliriz." dedi. - ERZİNCAN

Geleneksel Türk okçuluğu yaşatılıyor
Geleneksel Türk okçuluğu yaşatılıyor
Geleneksel Türk okçuluğu yaşatılıyor
Geleneksel Türk okçuluğu yaşatılıyor
Geleneksel Türk okçuluğu yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Şansalan Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Geleneksel Türk okçuluğu yaşatılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 10:48:54. #1.15#
title