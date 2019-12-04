Geleneksel Türk okçuluğu, UNESCO koruması altına giriyor
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Geleneksel Türk okçuluğu, UNESCO koruması altına giriyor

Birleşmiş Milletler Bilim Kültür ve Eğitim Teşkilatı (UNESCO), geleneksel Türk okçuluğunu koruma altına almak için hazırlanıyor.

04.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:28
Geleneksel Türk okçuluğu, UNESCO koruması altına giriyor

Bilim, Kültür ve Eğitim Teşkilatı, (UNESCO) geleneksel Türk okçuluğunu koruma altına almak için hazırlanıyor.


UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Komitesi, 9-14 Aralık tarihlerinde Kolombiya'nın Bogota kentinde toplanacak. Bu toplantıda, Türkiye'nin önerisi üzerine geleneksel Türk okçuluğunun, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesine alınması yolunda karar verilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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