Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Ankara'da Yapıldı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara İl Müdürlüğünce Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye finali yapıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleşen turnuva Atatürk Yurdu Spor Salonu'nda gerçekleşti. Büyük bir coşkuyla geçen turnuvada 21 il müdürlüğünden 13 kız, 17 erkek takımından 124 sporcu (kemankeş) yarıştı.

Ankara, Erzincan, Gümüşhane, Tokat, Zonguldak, Kastamonu, Bingöl, Niğde, Aksaray, Samsun, Afyonkarahisar, Karabük, Bursa, Manisa, Muş, Sivas, Çorum, Tekirdağ, Kayseri, Kahramanmaraş ve Kırıkkale KYK yurtlarında açılan kurslarda eğitim alan gençler Türkiye finali heyecanı yaşadı.

Spor salonu, "Ya Hak" nidalarıyla inledi

Kıran kırana bir rekabetin yaşandığı finalde hünerlerini sergileyen öğrenciler, "Allah aşkına, Resulullah aşkına, şehitlerimiz aşkına ve gaza niyetine" diyerek hedefleri vurdular. Her kemankeşin 18 metreden 6 turda toplam 36 atış yaptığı turnuvanın şampiyonu kızlarda Afyonkarahisar, erkeklerde Çorum oldu. Kız takımında ikinci Ankara, üçüncü Kayseri olurken, erkeklerde ikinci Tekirdağ, üçüncü ise Karabük oldu.

Gençlere şampiyonluk kupasını takdim eden KYK Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, "Peygamber Efendimizin (sav) hadislerine mazhar olmuş, Osmanlı ile zirveye taşınmış, hakimiyet ve gücün simgesi Türk okçuluğunu ecdada vefa ve bir kültür mirası olarak yaşatmak, gençlerimiz arasında milli şuur ve bilinci güçlendirmek ve yaygınlaştırmak, bir spor disiplini içinde gençlerimizde sabır, azim, tevazu, konsantrasyon ve zihinsel mukayese gücünü arttırmak amacıyla yurtlarımızda Geleneksel Türk Okçuluğu kursları açtık" dedi.

Türkoğlu, ilk olarak Ankara İl Müdürlüğü bünyesinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında iki yurtta 48 öğrenciyle başlayan Geleneksel Türk Okçuluğu kurslarında, bu yıl 12 yurttan toplam 450 öğrencinin eğitim aldığını, ata sporunun Türkiye'deki tüm yurtlarda yaygınlaştığını belirterek, "Gençlerimizden ata sporumuzu ileriki yıllarda da sürdürerek profesyonel olma yolunda ilerlemelerini, gelecek kuşaklara örnek olarak ata sporlarımızın yaygınlaşmasına katkı sağlamalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Turnuva öncesi düzenlenen şehir turu ile Ankara'yı yakından tanıma fırsatı da bulan yarışmacılar, "Coşkuyla bir turnuva geçirdik. Birbirimizi yakından tanıma fırsatı bulduk, kaynaştık" diyerek KYK yurtlarında sunulan imkanlardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti. - ANKARA