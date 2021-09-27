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Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi nefes kesti

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Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi nefes kesti

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas'ta düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu gösterisi büyük ilgi gördü.

SİVAS (İHA) - Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas'ta düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu gösterisi büyük ilgi gördü.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi düzenlendi.

Hamidiye Kültür Merkezi'nde düzenlenen okçuluk etkinliğine Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şube müdürleri, il protokolü, antrenörler ve sporcular katıldı. Gelenek kıyafetlerini giyen sporcular, yaptığı okçuluk gösterisi ile beğeni toplarken, izleyenlerden büyük alkış aldılar.

Etkinlik sonrası konuşan Sivas rzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, "Avrupa Spor Haftası programları çerçevesinde Sivas'ta okçuluk gösterisi gerçekleştiriyoruz. Bu haftanın amacı gençlerimize, toplumumuza spor hareketleri ve hareket bilinci kazandırmak. Bu bilinci kazandırmak için etkinliğe katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum" dedi. - SİVAS

Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi nefes kesti

Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi nefes kesti

Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi nefes kesti

Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi nefes kesti

Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi nefes kesti

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