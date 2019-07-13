Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Adana'nın Pozantı ilçesinde başladı.

Belemedik Tabiat Parkı'nda kurulan alanda, 45 ilden 350 sporcunun katıldığı etkinliğin açılış töreni, en yaşlı okçu Mehmet Demir'in atışıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonanın ilk gününde minikler ve yıldızlar kategorisinde 18 yaş altındaki 210 sporcu 20 ve 25 metre atışları yaptı.

Atışların ardından Doç. Dr. Erkan Göksu tarafından şampiyonaya katılan sporcu ve antrenörlere yönelik "Okla yükselen bir millet" adlı konferans verildi.

Etkinliğin ilk gününün tamamlanmasının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Adana Geleneksel Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Erhan Uzman, sadece gençlere yönelik etkinlik yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Serin havasından dolayı Pozantı'yı tercih ettiklerini aktaran Uzman, şunları kaydetti:

"Etkinliğimize Türkiye'nin 45 ilinden 350 gencimiz katılıyor. Şampiyonanın ikinci gününde gençler ve onu takiben takımlar kategorisinde müsabakalar yaparak şampiyonamızı bitirip dereceye giren sporculara ve takımlara ödüllerini vereceğiz."

Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, yarın sona erecek.

Kaynak: AA