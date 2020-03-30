Geleneksel Türk kılıçlarını asırlık teknikle yeniden üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Geleneksel Türk kılıçlarını asırlık teknikle yeniden üretiyor - Haber
Manisa, Fatih, Kültür Sanat

Geleneksel Türk kılıçlarını asırlık teknikle yeniden üretiyor

Manisa'da yaşayan Fatih Altanay, binlerce yıl önce kullanılan geleneksel Türk kılıçlarını, günümüzde aynı malzeme ve üretim tekniğiyle yeniden yapıyor.

30.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:38
Geleneksel Türk kılıçlarını asırlık teknikle yeniden üretiyor

Manisa'da yaşayan Fatih Altanay, binlerce yıl önce kullanılan geleneksel Türk kılıçlarını, günümüzde aynı malzeme ve üretim tekniğiyle yeniden yapıyor.

Orduda yüzbaşı olarak görev yaparken 10 yıl önce terör örgütüne yönelik operasyonda ayağından yaralanıp gazi olan ve ardından emekliye ayrılan 37 yaşındaki Fatih Altanay, geleneksel savaş aletlerinin yapımına ilgi duymaya başladı.

Altanay, 2011 yılından bu yana çeşitli müze ve koleksiyonlardaki tarihi kılıçlar ve savaş aletleri ile yazılı yüzlerce kaynağı inceleyerek bu alanda kendisini geliştirdi.

Başta zırh, miğfer, ok, yay, kalkan ve kılıçla ilgili bütün incelikleri öğrenen Altanay, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültürel miras taşıyıcısı olarak seçildi.

Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Kurşunlu Han'daki atölyesinde yüksek ısıdaki propan ocakta ısıttığı demiri, kol gücü ve alın teriyle saatlerce örste döven Altanay, binlerce yıl önce yapılmış bir kılıcın benzerini, üzerindeki işlemelerle 3 ila 4 hafta arasında aslına uygun şekilde ortaya çıkarıyor.

Atölyesinde imalatın yanı sıra meraklılarına kılıç ve geleneksel savaş aletlerinin yapımını da öğreten Altanay, mesleğini gelecek kuşaklara taşımak istiyor.

Öğrenme sürecim devam ediyor

Fatih Altanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kılıç yapımının ince bir matematik hesabı olduğuna işaret etti.

"Kılıç çok sade bir araç gibi görünebilir ama bir sürü değişik formu var. Bu formlar da üretildiği yüzyıla göre değişiklik gösterebiliyor." diyen Altanay, "İskitlerden başlayıp, Osmanlılara kadar gelen süreçte bu kılıç sanatçılığı adeta bir derya deniz. Araştırdıkça Türkiye'de bu işin aslına sadık kalınarak yapıldığını görmedim. Evet kılıç yapan ustalar var ama aslına uygun yapılmıyor. Kılıcın üzerinde çok ince bir matematik biliminin olduğunu fark etmemle başladı bütün iş. Türkiye'de bu işi aslına sadık kalarak yapıyorum, öğrenme sürecim de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 700'den fazla kılıcı incelediğini, Türk kılıcı ve silah sanatıyla ilgili yüzlerce eser okuduğunu dile getiren Altanay, şunları kaydetti:

"Türklerde silahın çok büyük bir kültür olduğunu gördüm. Bunun yanında kaybolmuş teknikleri de ortaya çıkarıyorsunuz, çok fazla deneysel çalışıyorum. Amacım bu işte para kazanmaktan ziyade deneysel çalışmak, eskiler bunu nasıl yaptıysa aynısını yapıyorum. Bundan 300 yıl önce ya da binlerce yıl önce, bir usta bir kılıcı yaparken hangi malzeme, hangi yöntem ve teknikle yapıyorsa o şekilde kılıç yapıyorum. Aradaki tek fark bir kılıcın eski, diğerinin yeni olması."

Altanay, kılıçta denge noktasına, kılıcın ağırlığına, boyuna, gramına, santimetresine ve süslemesine kadar her aşamasına özen gösterdiğini anlattı.

Atölyesinde öğreticilik de yaptığını aktaran Altanay, "Bu kültürü öğrencilerime aktarıyorum. Bizim sıkıntımız, teknoloji gençleri hıza bağımlı hale getirdi. Gençler bir işe başladıktan sonra 2 saat içinde bitsin istiyor. Bir kılıcın bitmesini 3-4 hafta bekleyemiyor. Bir an önce bitsin istiyorlar, o sabrı göstermiyorlar, emek ve zaman konusunda çok cimriler." diye konuştu.

Geleneksel Türk kılıçlarını asırlık teknikle yeniden üretiyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Geleneksel Türk kılıçlarını asırlık teknikle yeniden üretiyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Kapının önünden geçen jandarma, brandayı kaldırınca gördüğü manzara karşısında ceza yağdırdı Haber
Kapının önünden geçen jandarma, brandayı kaldırınca gördüğü manzara karşısında ceza yağdırdı
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14'e yükseldi
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi Haber
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Haber
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Son Dakika: Adalet Bakanı alınan yeni kararları açıkladı: 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelendi
Son Dakika: Adalet Bakanı alınan yeni kararları açıkladı: 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan tüm...
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Ebru Polat Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Falcao Yılmaz Vural Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Geleneksel Türk kılıçlarını asırlık teknikle yeniden üretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 13:00:22. #1.14#
title