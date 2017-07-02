Geleneksel Tepreş Şenliği Yapıldı

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğince bu yıl 31'incisi düzenlenen Tepreş Şenliği Şehri Derya Parkı'nda yapıldı.



Şenlikte konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Denis Zolotarov, 31'incisi düzenlenen şenlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendi topraklarından uzak kalan Kırım Tatarları'nın birliğini, kültürel değerlerini korumasını taktirle karşıladıklarını kaydetti.



Bu etkinliklerin ve bayramların çok yakın zamanda Kırım'da da düzenlenmesini arzu ettiklerini ifade eden Zolotarov, şunları söyledi:



"Dünyanın dört bir yanında yaşayan Kırım Tatarları'nın katkıları ile böylesi güzel organizasyonların gerçekleşeceğine inanıyoruz. Hepinizi, Ukrayna'yı ve Kırım Tatarları'nın yaşadığı toprakları ziyaret etmeye davet ediyorum. Ukrayna ile Türkiye arasında stratejik ortaklığın geliştirilmesi sonucunda ilişkilerimiz çok yoğun şekilde ilerliyor. Ukrayna'ya sadece kimlik kartınız ile gidebilirsiniz. Ukrayna ve Türkiye arasında çok sayıda uçak seferleri var. Ukrayna'ya geldiğinizde kendinizi evinizdeymiş gibi hissedeceksiniz."



Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile çok sayıda Kırım Türk'ü katıldı.