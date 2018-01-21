Geleneksel Tematik Kış Sinema Kampı

Sakarya'da düzenlenen Kredi Yurtlar Kurumu Geleneksel 3. Tematik Kış Sinema Kampı sona erdi.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentte düzenlenen kampa, Sivas, Bursa, Şanlıurfa, Mersin, Erzurum, Hakkari ve Gümüşhane'den 150 öğrenci katıldı.

Kampın ardından öğrenciler, memleketlerine uğurlandı.

KYK Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy, Sabahattin Zaim yurdunda gerçekleştirilen kampın 5 gün sürdüğünü anlattı.

Kampta birbirinden değerli sanatçıların derslerinin olduğunu belirten Özsoy, "Öğrencilerimiz hayranı oldukları birçok dizi ve sinema oyuncusuyla tanışıp birikimlerinden faydalanma imkanı buldular." diye konuştu.

Derslerin yanında öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi için çeşitli faaliyetlerin de yapıldığını bildiren Özsoy, şunları söyledi:

"Tematik gezilerimizin yanında şehit ailelerimizi ve şehitliklerimizi ziyaret ettik. Şehit ailelerimizi, yurdumuzda misafir öğrencilerimizle beraber ağırladık. Kampın temasına uygun düzenlenen diriliş Ertuğrul dizisinin setine giden öğrencilerimiz orada hem öğrendiklerini sahada görme fırsatı buldular hem de sevilen dizinin oyuncularıyla tanışıp onlarla sohbet etme imkanı yakaladılar. Öğrencilerimiz açısından da çok verimli bir kamp oldu."