Geleneksel sporları bir araya getiren Etnospor Deneyim Merkezi açıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Derdimiz Etnospor Konfederasyonu olarak, bütün dünyada geleneksel sporlarımızın tanınması, yaygınlaşması. Bunun, dünyanın kültürel zenginliğini güçlendirecek bir mesele ve misyon olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Çocuklar ve gençlere yönelik okçuluk, atlı okçuluk simülatörü, karelok, mas güreşi, aba güreşi, VR okçuluk, mangala gibi 12 farklı geleneksel oyun ve sporları aynı çatı altında bir araya getiren Etnospor Deneyim Merkezi, Etiler'deki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde açıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, merkezin içerisindeki etkinlikler hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "Bulunduğumuz bu odada hedef okçuluk yapabiliyorsunuz. Yan tarafta ise atlı okçuluk simülatörü var, ancak sanal gerçeklik değil bir at modelinin üzerine biniyorsunuz, robotik bir kol marifetiyle ok atmaya çalışıyorsunuz. Atlı ok atma en zor sporlardan bir tanesi. Burada iyi binici olmadan bir atlı okçuluk tecrübesi edinebiliyorsunuz. Diğer bir kısımda ise sanal gözlükleri takıp, ok atabiliyorsunuz." diye konuştu.

Geleneksel sporlara sahip çıkıldığı sürece "21. yüzyılda 'Biz' olarak kalabileceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, geleneksel sporlara sahip çıkılmasının bütün dünya için önemli olduğunu kaydetti.

Etkinlik alanlarında hem çocuk oyunlarının hem de geleneksel oyunların bulunduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklar buraya geldiklerinde hoşça vakit geçirebilecekleri, İstanbul'un çok merkezi bir yerinde böyle bir imkan sağlıyoruz. Derdimiz Etnospor Konfederasyonu olarak, bütün dünyada geleneksel sporlarımızın tanınması, yaygınlaşması. Bunun, dünyanın kültürel zenginliğini güçlendirecek bir mesele ve misyon olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın kültürel zenginliğinin korunmasının da dünya barışına katkı sağlayacak derecede önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla geleneksel sporların korumanın aslında kültürün diğer alanında da toplumların öz kültürlerinin korunmasında hatta ihya etmesine olanak tanıyacağını düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen merkezde, Türk yapımı çizgi film serisinden "Rafadan Tayfa" oyuncuları sahne gösteri yaptı. Daha sonra, TRT'de yayınlanan 'Tozkoparan' dizisinin oyuncularıyla birlikte, Bilal Erdoğan ok attı. Merkezdeki diğer etkinlik alanlarını gezen Erdoğan, çocuklarla sohbet etti.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Etnospor Deneyim Merkezi Genel Müdürü Furkan Gökgöz ve davetiler katıldı.

