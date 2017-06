Geleneksel Sporlar" Sosyal Etkinlik Merkezleriyle Canlanacak

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'nde değişikliğe giderek atlı ciritten aşık oyunlarına, aba güreşinden okçuluğa kadar geleneksel sporları sosyal etkinlik merkezleriyle yeniden canlandırmayı hedefliyor.



"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde yapılan ve geçen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğin ardından bakanlık sosyal etkinlik merkezlerinin standartlarını da belirledi.



AA muhabirine konuyla ilgili bilgi veren, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, merkezlerin öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü bir özel öğretim kurumu olarak tasarlandığını ifade etti.



Şamlıoğlu, "Yönerge'de sosyal etkinlik merkezi binalarımızda öğrencilerin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yapmalarına imkan verecek, içerisinde internet bağlantılı bilgisayarlar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi, kitap ve dergilerin de bulunduğu en az 70 metrekarelik bir çalışma odası öngördük." dedi.



Kemal Şamlıoğlu, merkezlerden esas beklentilerinin öğrencilere sportif bilgi, beceri ile davranışların kazandırılması olduğunu söyledi.



Merkezlerin, gerekli araç gereçlerle donatılmış 100 metrekaresi kapalı olmak şartıyla en az 250 metrekare büyüklüğünde açık veya kapalı spor alanları olacağını belirten Şamlıoğlu, şunları kaydetti:



"Bu alanlar düzenlenirken de yüzme, eskrim, uzak doğu sporları, masa tenisi, voleybol, basketbol, futbol, hentbol, futsal, paintbol gibi popüler sporların yanı sıra okçuluk, binicilik, atlı cirit, kökbörü, güreş (aşırtmalı ve kapışmalı aba güreşi, şalvar güreşi, mas güreşi, kuşak güreşi, yağlı, karakucak, serbest ve grekoromen güreş), aşık oyunları, matrak gibi bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporlarımızın da dikkate alınmasını arzu ediyoruz."



Merkezlerin, bu spor alanlarından en az üçü ile faaliyet göstermek zorunda olduğunu ancak başka spor branşlarının da öğrencilerin tercihine sunulabileceğini dile getiren Şamlıoğlu, "Belediyelerimizin desteği, velilerimizin de istifadesiyle çocuklarımızın, yönergede adını zikrettiğimiz veya etmediğimiz ata sporlarımıza ilgilerini çekmeyi hedefliyoruz." dedi.



Şamlıoğlu, spor alanlarının dışında öğrencilere sanatsal alanlarda bilgi, beceri ve davranışlar kazandırılması amacıyla gerekli araç gereçlerle donatılmış en az 20 metrekare büyüklüğünde bir sanat atölyesinin de sosyal etkinlik merkezlerinde bulunması gerektiğini belirtti.



Kemal Şamlıoğlu, sanat atölyesi yerine veya sanat atölyesine ilave olarak merkezlerde her biri en az 20 metrekare büyüklüğünde toplamda 50 metrekareden az olmamak üzere çok amaçlı salon, konferans salonu ve benzeri salonların bulunabileceğini kaydetti.



Özel okulların "oyun bahçelerine" düzenleme



Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'nde sosyal etkinlik merkezlerine ilişkin yapılan bu değişikliklerin yanı sıra özel okulların "oyun bahçesi" tanımı da yeniden kaleme alındı.



Yapılan değişiklikle oyun bahçeleri, özel okul öncesi eğitim kurumlarında bahçe oyunlarına, diğer özel okullarda ise tören yapılmasına uygun, arsa üzerinde okul binasının bulunduğu alan dışında ve okul türüne göre belirlenen okula ait alan ile okul binalarının en az bir tarafı bahçeye açılan "zemin, bahçe katı alanı" olarak yeniden tanımlandı.



Bahçe oyunlarına uygun olmanın yanı sıra özel okul öncesi eğitim kurumlarının oyun bahçeleri, bir kenarı en az 4 metre ve 40 metrekareden az olmamak üzere her bir öğrenci için en az 1,5 metrekare alan düşecek şekilde düzenlendi.



Aynı bina veya kampüste bulunan okulların ortak kullandıkları bölümlerin birlikte açılan okullardan en üst kademe okula bağlı olarak belirleneceği de yine getirilen yenilikler arasında yer aldı.



Ortak kullanılan bölümlerin koordinasyonu ve sorumluluğu ise en üst kademe okul müdürlüğünce yürütülecek. Birden fazla ortaöğretim okulunun bir arada olması durumunda ise koordinasyon ve sorumluluğun hangi okul müdürlüğünde olacağına kurucu veya kurucu temsilcisi karar verecek.



Özel etüt merkezleri 1 Temmuz'da kapanıyor



Yönergede ayrıca 1 Temmuz 2017'den itibaren artık faaliyetleri son bulacak özel öğrenci etüt eğitim merkezlerine ilişkin de düzenleme yapıldı.



Düzenlemeyle özel okul öncesi eğitim kurumlarında bir öğrenci için aranan en az 1,5 metrekarelik oyun bahçesi alanının, mevcut binalarında okul öncesi eğitim kurumuna dönüşecek olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde en az 1 metrekare olması gerekecek.



Ayrıca dönüşecek öğrenci etüt eğitim merkezlerinin mevcut binalarının zemin katının en az 40 metrekarelik alanı, herhangi bir şekilde bölünmeden oyun bahçesi olarak düzenlenebilecek.



Her durumda öğrenci etüt eğitim merkezlerinden dönüşerek açılan okul öncesi eğitim kurumlarının, 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar kurumlarını yönergede belirlenen standartlara uygun hale getirmeleri zorunlu olacak.



1 Temmuz'da dönüşüm başvurusunda bulunan özel öğrenci etüt eğitim merkezleri dönüşmek istedikleri kurum türünü güncelleyebilecek.



Dönüşüm başvurusu yapmayan öğrenci etüt eğitim merkezleri ise Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15'inci maddesi kapsamında 29 Temmuz'a kadar dönüştürülebilecek.