Geleneksel Şehit ve Gazileri Anma Programı

Malatya Özel Çınar Koleji, Şehit Özel Harekat Polisi Oğuzhan Günaydın anısına, 2. Geleneksel Şehit ve Gazileri anma gecesi düzenlendi.



2. Geleneksel Şehit ve Gazileri anma gecesine Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Aslan, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, şehit ve gaziler dernek temsilcileri, Şehit Oğuzhan Günaydın'ın ailesi, Şehit İbrahim Tanrıverdi'nin ailesi, Şehit Mehmet Eroğlu'nun aileleri ile Gaziler, yakınları, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



Şehitlerin anlatıldığı sinevizyon gösterimi ile başlayan gecede daha sonra Kuran'ı Kerim tilaveti okundu. İl Müftüsü Ümit Çimen'in konuşması ile devam eden gecede, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve şehit türküleri salonda bulunan misafirlere duygu dolu anlar yaşattı. Gecenin sonunda Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından Şehit Özel Harekat Polisi Oğuzhan Günaydın'ın ailesine, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı tarafından da Gazi Yalçın Yedek'e Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.



duaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile gece sona erdi. - MALATYA