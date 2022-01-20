Geleneksel sanatlarda 15 bin esere imza attı, bine yakın öğrenci yetiştirdi

GİRESUN (AA) - Sivas Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğreticilik yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı tezhip sanatkarı Mehmet Ali Düzün'ün 25 yıllık tecrübesini aktardığı geleneksel el sanatları kursları gencinden yaşlısına yoğun ilgi görüyor.

Geleneksel el sanatlarına 33 yıl önce Giresun Espiye Halk Eğitim Merkezi'nde halıcılık alanında teknik öğretmenlikle başlayan Düzün, görevine 1993 yılından itibaren Sivas'ta devam etti.

Düzün, 3 yıl sonra da tezhip başta olmak üzere ebru, minyatür ve katı' sanatını öğrendi.

Bir yandan ustası olduğu geleneksel süsleme sanatlarını ücretsiz kurslarla gelecek nesillere aktarmaya başlayan diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanlığının kentteki tezhip eğitimlerinin koordinatörlüğünü yapan Düzün, 12 yıl önce de bakanlıktan tezhip sanatkarı unvanı aldı.

Düzün, 2017 yılında Halk Eğitim Merkezinden emekli olduktan sonra Sivas Olgunlaşma Enstitüsünün tasarım biriminde usta öğreticilik yapmaya başladı.

Olgunlaşma enstitüsünün projesiyle öğrencileri geleneksel sanatlarla tanıştırıyor

Düzün, AA muhabirine, Türkiye'de olgunlaşma enstitülerinin geleneksel sanatların kaybolmasının önüne geçmeyi hedefleyen çok önemli bir misyonu üstlendiğini belirtti.

Bu bağlamda Sivas'taki enstitüde yakın zamanda kurulmasına rağmen önemli işler yaptıklarını anlatan Düzün, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda Sivas Belediyesi İhramcızade Kültür Merkezi de bu konuda çok önemli işlev görüyor. Olgunlaşma enstitümüzün projesiyle ana sınıfından tutun, lise ve üniversitede eğitim gören gençlerimize kadar öğrenciler buraya gelerek geleneksel sanatlarımızla tanışma imkanı buluyor, bizzat sanatçılardan bu işi öğreniyor. Bir sanatın alıcısının olması için önce onu seven ve bilen gençlerin yetişmesi gerekiyor. O anlamda çok büyük bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum."

Anadolu'nun göbeğinde geçmişi sanat ve tarih kokan bir şehirde başta Valilik olmak üzere bütün kurumların iş birliğiyle sanata ve sanatçıya sahip çıkan bir il olma yolunda hızla ilerlemeye devam ettiklerini belirten Düzün, "Özetle biz Anadolu'nun göbeğinde kültür ve sanat adına yeni filizler yetiştirme çabasındayız. Başta kendi ülkemiz olmak üzere sanatımızı bütün dünyaya tanıtmak hedefindeyiz. Bütün sanatların temeli Anadolu aslında. Dolayısıyla biz bu sanatların Anadolu'daki cengaverliğini yapıyoruz." diye konuştu.

Geleneksel sanatlarda bine yakın talebe yetiştirdi

Düzün, kentte bugüne kadar bine yakın kişiye 25 yıllık birikimini aktardığını vurgulayarak, "Bugüne kadar Sivas'ta tezhip sanatında 400, ebru dalında 400, katı' ve minyatür dalında ise 100 talebe yetiştirdim. Bunların büyük bir kısmı hala sanatı icra edebilir durumdadır. Yine bu sanat dallarında toplamda 15 bine yakın sanat eseri ortaya çıkardım." dedi.

Düzün'den 6 yıldır ebru dalında eğitim aldığını dile getiren Yıldızeli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Şeyma Öztürk ise "Aslında ben bu kursa tesadüfen başladım. Televizyondan görüp ilgimi çekince kayıt oldum. Başlayınca da bırakamadım ve 6 senedir de hocamla devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Sivas Yavuz Selim İlkokulu Öğretmeni Süleyman Ünal da ebru sanatına televizyonda izlediği bir dizi filmden etkilenerek ilgi duymaya başladığını dile getirdi.