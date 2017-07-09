Geleneksel Reklam Stratejilerinin Yerini Digital Ekranlar mı Alıyor?

iDisplay İş Geliştirme ve Proje Satış Yöneticisi Murat Yılmaz digital ekranların geleneksel reklam stratejileri yerine kullanıldığında reklam verenlerin nasıl sonuçlar elde edeceğini Wise TV'ye değerlendirdi.



Günümüzde en çok verim alınan reklam uygulamaların yazılım içeren uygulamalar olduğunu belirten Yılmaz, geleneksel reklam yollarının uzaktan takibe olanak vermediğini hatırlatarak, özellikle basılı broşürlerin hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığının takibinin imkansız olduğunu sözlerine ekledi.Digital ekranların tek bir kanaldan ve uzaktan yönetim imkanı tüm bu sorunları gideriyor diyen Yılmaz bu sayede reklam verenlerin yatırımlarının karşılığını da tam anlamıyla alabildiklerini belirtti.