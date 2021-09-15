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Geleneksel Personel Ayak Tenisi Turnuvası başlıyor

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Geleneksel Personel Ayak Tenisi Turnuvası başlıyor

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında düzenlenecek olan "Geleneksel Personel Ayak Tenisi Turnuvası" grup kura çekimleri Kongre Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında düzenlenecek olan "Geleneksel Personel Ayak Tenisi Turnuvası" grup kura çekimleri Kongre Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleştirildi.

Kura çekimi öncesinde ayak tenisi sporunun kuralları aktarılırken dikkat edilmesi gerekilen hususlar belirtildi. Turnuvaya katılacak her birim kura çekimine sözcülerini yollayarak kurallarının değişimi ya da aynı kalması konusundaki istişarelere katıldı. Kura çekiminin ardından, birimlerin tam kadrolarını yollaması için cuma günü mesai bitimine kadar süre verildi.

Kura çekimi ardından A ve B gruplarında yer alan takımlar belli oldu. A grubunda 7, B grubunda ise 6 takım yer aldı. Kura çekimi sonucu oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu

Güvenlik Daire Başkanlığı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Ayniyat Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi

Güzel Sanatlar Fakültesi

B Grubu

Eczacılık Fakültesi

Yemekhane Birimi

İdare Amirliği

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Açıköğretim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

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