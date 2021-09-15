Geleneksel Personel Ayak Tenisi Turnuvası başlıyor
Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında düzenlenecek olan "Geleneksel Personel Ayak Tenisi Turnuvası" grup kura çekimleri Kongre Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleştirildi.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında düzenlenecek olan "Geleneksel Personel Ayak Tenisi Turnuvası" grup kura çekimleri Kongre Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleştirildi.
Kura çekimi öncesinde ayak tenisi sporunun kuralları aktarılırken dikkat edilmesi gerekilen hususlar belirtildi. Turnuvaya katılacak her birim kura çekimine sözcülerini yollayarak kurallarının değişimi ya da aynı kalması konusundaki istişarelere katıldı. Kura çekiminin ardından, birimlerin tam kadrolarını yollaması için cuma günü mesai bitimine kadar süre verildi.
Kura çekimi ardından A ve B gruplarında yer alan takımlar belli oldu. A grubunda 7, B grubunda ise 6 takım yer aldı. Kura çekimi sonucu oluşan gruplar şu şekilde:
A Grubu
Güvenlik Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Ayniyat Birimi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi
Güzel Sanatlar Fakültesi
B Grubu
Eczacılık Fakültesi
Yemekhane Birimi
İdare Amirliği
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıköğretim Fakültesi
Eğitim Fakültesi