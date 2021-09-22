'Geleneksel Personel Ayak Tenisi Turnuvası' başladı - Haberler
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"Geleneksel Personel Ayak Tenisi Turnuvası" başladı

Habermetre - Haberler | Toplum

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Geleneksel Personel Ayak Tenisi Turnuvası" grup maçları başladı.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Geleneksel Personel Ayak Tenisi Turnuvası" grup maçları başladı. Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Kuş ve çok sayıda izleyicinin katıldığı turnuvanın ilk maçında Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi karşı karşıya geldi. Maç öncesinde Genel Sekreter Prof. Dr. Sezgin tüm takımlara başarılar dileyerek başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

Ayak Tenisi Turnuvası'nın ilk maçlarında Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığını 2-0'lık skorla mağlup ederken Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Ayniyat Saymanlığı arasında oynanan maçta ise gülen taraf yine 2-0'lık skorla Ayniyat Saymanlığı oldu. 7 hafta sürecek turnuvanın finali ise Ekim ayında gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte bu yıl da bireysel ve takım sporları alanında öğrencileri ve personelinin katılacağı çeşitli spor müsabakaları ve etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

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