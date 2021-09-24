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Geleneksel okçulukta lisanslı sporcu sayısı 7 bin 500'e ulaştı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor
Geleneksel okçulukta lisanslı sporcu sayısı 7 bin 500'e ulaştı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, lisanslı sporcu sayılarının 2 yılda hızla artarak 7 bin 500'e ulaştığını belirtti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, lisanslı sporcu sayılarının 2 yılda hızla artarak 7 bin 500'e ulaştığını belirtti.

Toksöz, AA muhabirine, son yıllarda Türk okçuluğunun önemli bir gelişme ivmesi yakaladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2019 yılında kurulduğunu hatırlatan Tokgöz, geleneksel Türk okçuluğunun aynı yılı UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne de alındığına dikkati çekti.

Okçuluğa ilginin günden güne arttığını dile getiren Toksöz, "Yaklaşık 2 yılı aşan federasyonun kurulu olduğu bir sürede, yaşanan pandemiye rağman 7 bin 500'e yakın lisanslı sporcumuz, 500'e yakında kulübümüz var." dedi.

Kuruldukları 2019 yılının ilk 6 ayında 50 kulüp ve bin kişilik lisanslı sporcu olduğuna değinen Toksöz, antrenör ve hakemlerin de yetiştirildiğini, bunun da Türk okçuluğunda ciddi bir sıçramayı beraberinde getirdiğini ifade etti.

Toksöz, sporcuların bir çoğunun yarışlara katıldığını ve faal olduğunu, bunu da Türk okçuluğunun geleceği adına umut verici gördüklerini belirtti.

Devletin geleneksel Türk okçuluğuna katkısının kendilerine yol gösterdiğini vurgulayan Toksöz, bunun kültürel değerleri nesilden nesile aktarmada önemli bir fırsat verdiğini kaydetti.

Toksöz ayrıca Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan'a da destekleri için teşekkür etti.

Geleneksel okçulukta lisanslı sporcu sayısı 7 bin 500'e ulaştı

Geleneksel okçulukta lisanslı sporcu sayısı 7 bin 500'e ulaştı

Geleneksel okçulukta lisanslı sporcu sayısı 7 bin 500'e ulaştı

Geleneksel okçulukta lisanslı sporcu sayısı 7 bin 500'e ulaştı

AA / Ergün Haktanıyan - Spor Haberleri
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Haber: Geleneksel okçulukta lisanslı sporcu sayısı 7 bin 500'e ulaştı - Haberler Spor
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