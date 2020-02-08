"Geleneksel masallar" Kırklarelili çocukların zihinlerini geliştiriyor

08.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:58

Kırklareli İl Halk Kütüphanesi ile Kırklareli Üniversitesince yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi" kapsamında çocukların zihinlerinin gelişmesi amacıyla masal etkinlikleri düzenleniyor.

İl Halk Kütüphanesinde haftada bir gün düzenlenen etkinlikte Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerince 5-12 yaş çocuklara "Keloğlan" masalları anlatılıyor.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Sıcak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların zihinlerinin gelişimi için haftanın bir günü masal etkinliği düzenlendiğini söyledi.

Proje ile çocukların okuma alışkanlıklarının artırılması, zihinlerinin gelişmesi, kütüphaneyi sevmesi ve kültürlerine sahip çıkmalarının amaçlandığını ifade eden Sıcak, masal etkinlikleri ile çocuklarda ciddi gelişimler gözlemlediklerini belirtti.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Ayşenur Kay ise masalın iyileştirici gücü olduğu belirtti.

Çocukların ufukları gelişirken, hayal dünyalarının da güçlendiğini dile getiren Kay, "Masal anlatıyoruz, her hafta farklı konu seçiyoruz. Geleneksel masallar anlatıyoruz. Çocukların isteklerine göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onların da fikirlerini alıyoruz ki kendilerini değerli hissetsinler." dedi.

Kaynak: AA