Geleneksel köy mevlidinin 20.'si düzenlendi
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Geleneksel köy mevlidinin 20.'si düzenlendi

Geleneksel köy mevlidinin 20.'si düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bu yıl 20.'si düzenlenen Ordulu Karadere Köy Mevlidi bu yılda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bu yıl 20.'si düzenlenen Ordulu Karadere Köy Mevlidi bu yılda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Cumayeri ilçesinde geleneksel hale gelen Ordulu Karadere Köy Mevlidi yoğun katılımla yapıldı. Bu yıl 20.'si düzenlenen mevlide Vali Cevdet Atay, Milletvekili Fahri Çakır, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel köy mevlidinde Kur'anı Kerim ve mevlit tilaveti okutuldu. Mevlit tilavetinin ardından Vali Cevdet Atay, vatandaşlarla hasbihal etti. - DÜZCE

Geleneksel köy mevlidinin 20.'si düzenlendi
Geleneksel köy mevlidinin 20.'si düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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