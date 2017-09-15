Geleneksel Kıyı Balıkçılığına Destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, geleneksel balıkçılık yöntemleriyle avcılık yapan küçük ölçekli balıkçıların da destekleme kapsamına alındığını, uygulamadan yaklaşık 16 bin balıkçı teknesinin faydalanacağını belirtti.



Fakıbaba, yazılı açıklamasında, geleneksel kıyı balıkçılığına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Denizlerde ve iç sulardaki geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve balıkçı teknesi sahiplerinin desteklenmesine ilişkin tebliğin 13 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Fakıbaba, bu kapsamda geleneksel balıkçılık yöntemleriyle avlanan 10 metreden küçük ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine beş yüz lira ile bin lira arasında destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.



Fakıbaba, Türkiye balıkçılık filosunda, denizlerde ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 18 bin 494 balıkçı teknesi bulunduğuna işaret ederek, bu teknelerin yüzde 10'unu endüstriyel balıkçılık faaliyetinde bulunan büyük balıkçı teknelerinin, yüzde 90'ını ise geleneksel kıyı balıkçılığı yapan 10 metreden küçük balıkçı teknelerinin oluşturduğunu kaydetti.



1 Ocak 2017 itibarıyla geçerli ruhsata sahip, iç sularda avcılık yapan tüm balıkçı teknesi sahipleriyle denizlerde avcılık yapan 10 metreden küçük balıkçı teknesi sahiplerini, tekne boyuna göre destekleyeceklerini belirten Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:



"Deniz ve iç su balıkçı teknelerinden 5 metrenin altındakilere 500 lira, 5-7,99 metrelere 750 lira ve 8-9,99 metre deniz balıkçı tekneleriyle 8 metre ve daha büyük boylardaki iç su balıkçı teknelerine bin lira destekleme ödemesi yapacağız. Balıkçılarımız, yaptıkları avcılığa ve sosyoekonomik durumlarına ilişkin tebliğde yer alan formları doldurarak 3 Kasım'a kadar il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları halinde bu desteklerden faydalanabilecek. Bu kapsamdaki ödemeleri 2017 sonunda yapacağız. Başlattığımız bu uygulamayla geleneksel kıyı balıkçılarını ilk kez destekleme kapsamına almış olduk. Bu uygulamadan yaklaşık 16 bin balıkçı teknesi faydalanacak. Bu sayede, deniz ve iç sulardaki nimeti bin bir zahmetle bizlere ulaştıran balıkçılarımızı, sosyoekonomik durumları itibarıyla kayıt altına alırken, ekonomik açıdan da desteklemiş olacağız."



10 metre ve üzeri balıkçı teknesi sahiplerine, teknelerini av filolarından gönüllülük esasına göre çıkarmaları durumunda verilen destekleme ödemelerinin devam edeceğini vurgulayan Fakıbaba, bu kapsamda bugüne kadar 161 milyon lira ödeme yaptıklarını açıkladı.



Fakıbaba, hükümet tarafından balıkçılara bugüne kadar 1 milyar 500 milyon liradan fazla ÖTV'siz mazot desteği yapıldığını belirterek, balıkçıların ÖTV'siz mazot desteğiyle Ziraat Bankasının düşük faizli kredi uygulamalarından faydalanmaya devam edeceğini bildirdi.