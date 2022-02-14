Geleneksel içecek salep meyve aromalı da tüketiliyor

Kokusu ve tadıyla kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan salep, meyve aromalı da tüketiliyor.

Yiyecek ve içecek sektörü, her geçen gün artan rekabete karşı geleneksel ürünleri, tüketicilerin bireysel tercihlerine uygun hale getirerek müşterilerin beğenisine sunuyor.

Endemik bitkilerden salep orkidesinin köklerinden elde edilen yumrularının öğütülmesi sonucu elde edilen ham maddenin keçi sütü ve şekerle buluşmasıyla ortaya çıkan geleneksel lezzet salep; bal, fındık, incir, muz ve çilekle tatlandırılıp çeşitlendiriliyor.

Dondurma üreticisi Mado'nun Ege Bölge Müdürü Mustafa Alabey, Kahramanmaraş'ta bulunan merkezlerindeki salep tarlalarında kendi saleplerini yetiştirip yurt içi ve dışındaki mağazalarında satışa sunduklarını belirtti.

Bunun yanında kırsaldaki üreticilere salep orkide yumrusu dağıtarak 10 yıl boyunca "alma garantisi"yle çiftçiye destek olduklarını vurgulayan Alabey, bu şekilde ürüne bir katma değer katmaya çalıştıklarını ifade etti.

Salebin şifa kaynağı olduğunu ifade eden Alabey, "Osmanlı'da saray mutfağına girmiş, İngiltere'de Avrupa'da kraliyet mutfaklarında yer almış bir içecek. Karın ağrısına, soğuk algınlığına, boğaz ağrısına son derece iyi gelen ve tercih edilen bir içecek." dedi.

"Geleneksel içeceğimiz şimdi daha çok tercih ediliyor"

Salep bitkisini tanıtan Alabey, yetiştirilen salep orkidelerinin köklerinden elde edilen yumruların ipe dizilerek kurutulduğunu, daha sonra hassas değirmenlerde öğütülerek salep tozu haline getirildiğini anlattı.

Kokusu ve tadıyla kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan salep için yeni nesil konsept başlattıklarını belirten Alabey, "Fındıklı, fıstıklı, ballı, çikolatalı, çilekli, muzlu yeni nesil salep konsepti geliştirdik. Misafirlerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık, geleneksel içeceğimiz şimdi daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.