Üniversitemiz Turkmsıc Topluluğu, Okul Öncesi Eğitim Topluluğu ve G. Ü. Dans Topluluğunun talepleri doğrultusunda; Üniversitemiz öğrencilerinin ve öğrenci topluluklarının kaynaşması, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amacı ile; 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında hava şartlarının müsait olması durumuna göre Güre Yerleşkesinde yaklaşık 5000 öğrencinin katılımının planlandığı "Geleneksel Hamsi Şenliği" etkinliği yapılacaktır.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.

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