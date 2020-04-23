Geleneksel el sanatlarını yaşatan hünerli eller maske mesaisinde
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Geleneksel el sanatlarını yaşatan hünerli eller maske mesaisinde

Erzurum'da Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatan usta öğreticiler ile öğretmenler, bu kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske üretmek için çaba sarf ediyor.

23.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:06
Geleneksel el sanatlarını yaşatan hünerli eller maske mesaisinde

Erzurum'da Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatan usta öğreticiler ile öğretmenler, bu kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske üretmek için çaba sarf ediyor.

Yakutiye ilçesinde geleneksel giyim, el sanatları, halı dokuma, nakış, kuyumculuk ve tasarım gibi atölyelerin bulunduğu Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünün çalışanları, dünya geneline yayılan koronavirüs salgınına karşı kolları sıvadı.

Enstitü çalışanlarından oluşan usta öğreticiler ile öğretmenler, salgının Türkiye'de yayılmasının ardından söz konusu geleneksel el sanatları çalışmalarına ara vererek Valilik öncülüğünde halk sağlığının korunması ve maske ihtiyacının karşılanması amacıyla çalışmalara başladı.

Günde 7 binin üzerinde maskenin üretildiği enstitüde 22 kişilik ekip, yoğun mesai yaparak bu sayıyı 15 bine çıkarmayı hedefliyor.

İşlerine ara verip gönüllü maske üretmeye başladılar

Enstitü Müdürü Fatma Taşbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu ve Erzurum'un kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının ortaya çıkartılması ve aslına uygun şekilde yaşatılması hedefinde olduklarını söyledi.

Enstitüde geleneksel el sanatları ürünlerinin faal şekilde üretiminin yapıldığını ifade eden Taşbaşı, "Önceleri usta öğretici ve öğretmenlerimiz geleneksel el sanatlarında unutulmaya yüz tutan sanatları yaşatma adına üretim çalışmalarını yapıyordu. Şu an bulunduğumuz salgın sürecinde görevlilerimiz işlerini öteleyerek maske üretim sürecine dahil oldu. Görevlilerimiz gönüllü olarak alan ayırt etmeden çalışmalarına başladı." dedi.

Taşbaşı, Türkiye'de maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından Valilik bünyesinde maske üretimine başlandığını belirterek, geleneksel el sanatları görevlilerinin çalışmalarıyla halkın maske ihtiyacının karşılanması için yoğun mesai harcadığını aktardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışarak yoğun mesai yaptılar

Enstitü görevlilerinin birlik içerisinde çalıştıklarını dile getiren Taşbaşı, şunları kaydetti:

"Şu an üretim kapasitemiz ortalama 7 binin üzerinde maske ama ileriki günlerde bu oranı 10-15 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız salgın sürecini beraber sağlıklı şekilde atlatmaktır. Görevlilerimiz alanları fark etmeksizin ve itiraz etmeden 'bu üretim içerisine dahil oluruz' diyerek çalışmaya başladı. Bunun yanında çalışmalara idareci arkadaşlarımız da katıldı. Arkadaşlarımız gönüllü olarak 'biz de varız memleketimiz için, biz de bir şeyleri yaparız' diyerek uzun süredir büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Hafta sonu dışarı sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Valilik izniyle üretime devam edildi. Bütün çabalarımız halk sağlığı içindir."

Geleneksel el sanatları yün tarama ve eğirme ustası Hatice Sahipolat da vatandaşların maske ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdüklerini anlattı.

Kaynak: AA

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