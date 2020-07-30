Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde açılan ehram dokuma kursunda kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar
30.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:50

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde açılan ehram dokuma kursunda kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

2011 yılından beri yöresel dokuma ehramı geliştirmek için faaliyetlerini sürdüren Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY), Aziziye Belediyesi işbirliği ve İş-Kur desteğiyle ehram dokuma kursu açtı. 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan 'El Sanatları Üretim İşletmesi'nde 14 kadın kursiyer, eğitim alıyor. Kursun usta öğreticiliğini ERAKDAY Derneği Başkanı emekli öğretmen Hülya Saltuklu yapıyor. Kadın kursiyerler, sabahları araçlarla alınarak üretim işletmesine getiriliyor. Her türlü ihtiyaçları karşılanan kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

YÜNÜ İPLİĞE DÖNÜŞTÜREREK İŞE BAŞLIYORLARAziziye El Sanatları Üretim İşletmesi'nde eğitim gören kadınlar, mesaiye havanın yaz olması sebebiyle bahçede koyunlardan kırkılarak yıkanan yünleri iplik haline dönüştürerek başlıyor. Taraklardan geçirilen yünler teşi olarak bilinen aletlerle ipliğe dönüştürülüyor. Çiriş unuyla sertleştiren yün ipler, binanın içindeki tezgahlara takılarak ehram dokunmaya başlıyor. Yaklaşık 15 gün süren bir çalışma sonunda ehram dokuması tamamlanıyor.KAMU-STK ORTAKLIĞI

Erzurum'un yöresel dokuması ehramı geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak amacıyla Aziziye Belediyesi'yle ortak bir çalışma başlattıklarını belirten ERAKDAY Derneği Başkanı Hülya Saltuklu, "Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ehramı yaşatmak için yaptığımız çalışmalara hep destek veriyordu. Belediye olarak kurduğu işletmeyi bize tahsis ederek bir kamu-STK işbirliğine de ön ayak olmuş oldu. İşletmemizde İş-Kur desteğiyle 14 elemanlı kursumuz var. Kursiyerlere ehram dokuma öğretecek, sonra da çeşitli ürünler yapmaya çalışacağız. Geçmişte kadınların boy örtüsü olarak kullandığı ehramı modernize ederek ev aksesuarlarında, erkek, kadın giyiminde, çeyizlerde, hediyelik eşya olarak yaparak değişik platformlara taşıyacağız" dedi. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Güncel
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Dünya
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özlem Zengin Pınar Gültekin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Kerem Bursin Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Karar Bayram Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Geleneksel ehram kumaşını geleceğe taşıyacaklar - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 09:51:36. #1.14#
title