Geleneksel Düğün Kıyafetleri Defilesine Yoğun İlgi

ANTALYA'da, Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Geleneksel Düğün Kıyafetleri' defilesi ve kına gecesi renkli görüntülere sahne oldu.



Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Festivali'nde Hıdırlık Kulesi'nde düzenlenen 'Yıldızlı Geceler'de, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı ve koreografisini Esra Keskinol'un gerçekleştirdiği 'Geçmişin İzleri- Geleneksel Düğün Kıyafetleri' defilesi gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldığı, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal ve ekibinin de yer aldığı gecede Osmanlı motifleriyle süslenmiş, işlemeleriyle dikkati çeken düğün kıyafetleri büyük beğeni topladı. Esline Ajans mankenleri Merve Akman, Melissa Merter, Media Bahreman, Elanur Batur, Ecehan Çalışkan, Aida Saliheva, Yasemin Yılmaz, Mefruz Ulusoy, Begüm Düzel ve Emsal Yeşilgöz'ün podyuma çıktığı defile lazer, ışık ve duman şovlarıyla görsel şölene döndü. Bindallı ve gelinlikler içinde podyumda yürüyen mankenler güzellikleriyle göz doldurdu.



Defile ardından Başkan Ümit Uysal, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal ve koreograf Keskinol'a teşekkür çiçeği verdi. Gece, enstitü tarafından geleneksel Antalya kına gecesi canlandırmasıyla devam etti. Çok sayıda yabancı konuğun yanı sıra turistlerin de ilgiyle takip ettiği kına gecesinde cep telefonları ile kayıt yapıldı.



Defile hakkında bilgi veren Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, aynı kreasyonun Rusya'da Rus tasarımcı ve turizmciler için düzenlenen etkinliklerde de tanıtıldığını söyledi. Hıdırlık Kulesi miradorunda düzenlenen 'Yıldızlı Geceler', Balkan Dreams konseriyle sona erdi. Grubun birbirinden hareketli parçalarıyla alanı dolduran yüzlerce kişi eğlence dolu bir gece geçirdi.



- Antalya