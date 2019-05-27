Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği sona erdi

Malatya'da İlkokullar arası Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, final yarışmalarıyla sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2018-2019 eğitim öğretim yılı faaliyetleri kapsamında düzenlenen şenlik, final müsabakalarla tamamlandı.

Yeşiltepe Sentetik Saha'da yapılan müsabakalarda öğrenciler, bayrak yarışı, mendil kapmaca, yakar top ve çift ayak atlama oyun kategorilerinde yarıştı.

Şenlik sonunda kategorilerinde dereceye giren okulların kupa ve madalyalarını, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut verdi.

Kaynak: AA