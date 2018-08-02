Geleneksel Çocuk Oyunları, Sanal Oyunların Panzehiri" - Edirne

Edirne Geleneksel Çocuk Oyunları Kulübü Derneği (ÇODER) Başkanı Sadrettin Alıcı, sanal oyunların çocuklara tehlike oluşturacak boyuta geldiğini belirterek, "Sanal oyunların en büyük panzehiri, geleneksel çocuk oyunlarıdır. Anne ve babalar çocuklarını sokağa çıkarsınlar ve doğayla buluştursunlar." dedi.

ÇODER Başkanı Alıcı, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın katılımıyla Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu bahçesinde, sanal oyun tehlikesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Alıcı, internet üzerinden oynanan bazı oyunların çocukları intihara kadar sürüklediğini dile getirdi.

Sanal oyunlar karşısında ailelerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Alıcı, şunları söyledi:

"Sanal oyunların en büyük panzehiri, geleneksel çocuk oyunlarıdır. Anne ve babalar çocuklarını sokağa çıkarsınlar ve doğayla buluştursunlar. Geçmişte kendi oynadıkları oyunları çocuklarına öğretsinler hatta onlarla oynasınlar. Çocukların dışarıya çıkıp grup kurmalarını, o grup içinde birlikte olma kültürünün gelişmesini teşvik etsinler. Görecekler ki çocukların ruhsal ve psikolojik durumları olumlu yönde değişecek. Geleneksel oyunlarımızı oynarken, ister yetişkin ister çocuk olsun yüzleri hep güler ve mutludurlar. Kaybetmesi ya da kazanması önemli değil ama bilgisayarda ya da telefonda sanal ortamda oyun oynayan bir kişinin yüz ifadesi daima gergindir. Kazanıyor dahi olsa böyledir. Sanal oyunlar daima kazanmak üzerine kurulmuştur. Çocuklarımızın düşünme yetisini ortadan kaldırıyor. Mukayese etmeyi, akılda tutmayı ortadan kaldırıyor. Oysa ki geleneksel oyunlarda çocuk yaratıcılığını da ortaya koyuyor. Kendi oyuncağını kendisi yapıyor."

"Ebeveynler çocuklarını yakından takip etsin"

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da bilgisayar ve telefon başında normalden fazla zaman geçirmenin çocuklarda ruhsal ve bedensel sorunlara yol açtığını belirtti.

Teknoloji ve sanal oyun bağımlılığının zararlarına değinen Kalkan, "Obezite, depresyon ve daha ileri boyutlarda çocuklar kendi hayatlarına zarar verebiliyorlar. Anne ve babalar çocuklarını yakından takip etsinler. İçe kapanma belirtisi, konuşmaktan çekinme, uzun saatler bilgisayar başında kalma izlenimi edinirlerse bizlerle irtibata geçmelerini, psikologlarımızla konuşmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Cırıt ise yaz tatilinde çocukların park ve bahçelere çıkarak, doğayla iç içe oyunlar oynamasını tavsiye etti.

Konuşmaların ardından Alıcı, Kalkan ve Cırıt, çocuklarla birlikte topaç çevirme, misket, çember gibi geleneksel oyunları oynadı.