Geleneksel bayramlaşma pandemi kurallarına göre yapıldı
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Geleneksel bayramlaşma pandemi kurallarına göre yapıldı

Geleneksel bayramlaşma pandemi kurallarına göre yapıldı Vali Atik: "Denizli'de ilk kutlayacağım bayram" Başkan Zolan: "Vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum" Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği geleneksel bayramlaşma programı pandemi kurallarına uygun bir...

Geleneksel bayramlaşma pandemi kurallarına göre yapıldı
30.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:11

Geleneksel bayramlaşma pandemi kurallarına göre yapıldı

Vali Atik: "Denizli'de ilk kutlayacağım bayram"

Başkan Zolan: "Vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum"

DENİZLİ - Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği geleneksel bayramlaşma programı pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri çerçevesinde Atatürk Parkı'nda bayramlaşma programı düzenledi. Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı programa, protokol üyeleri katılım sağladı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen şartlarına uygun bir şekilde düzenlenen bayramlaşma programının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli'de ilk kez geçireceği bayram nedeniyle mutluluk duyduğunu kaydetti. Vali Atik, "Benim Denizli'de ilk kutlayacağım bayram. Çok güzel bir atmosferde inşallah sizlerle beraber güzel bir bayram geçiririz. Allah hepimizin bayramını mübarek etsin. Bayramın Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"Türk ve İslam dünyasının bayramını tebrik ediyorum"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, başta Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere vatandaşların bayramı huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkati çekti. Başkan Zolan, "Ben tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Sevdikleriyle, dostlarıyla, anne babalarıyla, eşleriyle, çocuklarıyla beraber inşallah güzel bir bayram olsun. İnşallah Allah'ım bizlere nice kurban bayramları göstersin. Türk ve İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun" dedi.

Geleneksel bayramlaşma programına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programın ardından protokol üyeleri Asri Mezarlık'ta bulunan asker ve polis şehitliğini ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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