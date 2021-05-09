Geleneksel bayram kömbesi mesaisi başladı
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Geleneksel bayram kömbesi mesaisi başladı

Geleneksel bayram kömbesi mesaisi başladı
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kadınlar, bayramların vazgeçilmez lezzeti kömbeyi hazırlayarak Ramazan Bayramı'na yetiştirmeye çalışıyor.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kadınlar, bayramların vazgeçilmez lezzeti kömbeyi hazırlayarak Ramazan Bayramı'na yetiştirmeye çalışıyor.

Bayramların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kömbe, bu yıl, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nda ziyarete gelemeyecek akrabalara gönderilmek için hazırlanıyor.

Kadınlar, evlerinin avlusunda şarkı ve türküler eşliğinde kömbeleri yapıyor.

Ferah Kıllıoğlu, her bayram bu geleneği devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl Kovid-19 nedeniyle ziyaretlerine kimsenin gelmeyeceğini ifade eden Kıllıoğlu, "Marifetli ellerimizle hazırladığımız bayram kömbelerini uzaktaki akrabalarımıza göndereceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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