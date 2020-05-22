Geleneksel bayram kömbesi mesaisi başladı
Yumurtalık ilçesinde kadınlar, bayramların vazgeçilmez lezzeti kömbeyi hazırlayarak Ramazan Bayramı'na yetiştirmeye çalışıyor.
Yumurtalık ilçesinde kadınlar, bayramların vazgeçilmez lezzeti kömbeyi hazırlayarak Ramazan Bayramı'na yetiştirmeye çalışıyor.
Bayramların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kömbe, bu yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nda ziyarete gelemeyecek akrabalara gönderilmek için hazırlanıyor.
Kadınlar, evlerinin avlusunda şarkı ve türküler eşliğinde kömbeleri yapıyor.
Şaziye Onar, her bayram kömbe yaptıklarını söyledi.
Bu yıl Kovid-19 nedeniyle ziyaretlerine kimsenin gelmeyeceğini ifade eden Onar, hazırladıkları kömbeleri uzaktaki akrabalarının yanı sıra komşularına göndereceklerini kaydetti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA