Geleneksel balıkçılığa bakanlık desteği

Beyşehir Gölü'nde ruhsatlı tekne sahibi avcılar 345 bin liralık desteklemeden yararlandı



KONYA - Türkiye'de deniz ve iç sularda sürdürülen geleneksel balıkçılık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından destekleniyor.

Beyşehir Gölü'nde geleneksel balıkçılık yöntemleri ile avcılık yapan küçük ölçekli balıkçıların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan desteklemelerden yararlanmaya başladığı bildirildi. Bu kapsamda, gölde avcılık yapan ruhsatlı tekne sahibi 460 balıkçıya 750'şer liradan toplamda 345 bin lira destekleme ödemesi yapıldığı belirtildi.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, bakanlık tarafından hazırlanan "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği"nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başlayan desteklemelerden Beyşehir Gölü'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan kooperatif üyesi avcıların da yararlanmaya başladığını söyledi. Bu tebliğle, deniz ve Türkiye'ni iç sularında geleneksel balıkçılık yöntemleri ile avcılık yapan 10 metreden küçük boylardaki ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine 500 ila bin lira arasında destekleme ödemesi yapılması düzenlemesinin hayata geçirildiğini vurgulayan Kurt, "Beyşehir Gölü'nde 5 ila 7,99 metre arasında ruhsatlı tekneye sahip balıkçılarımıza ilgili tebliğ kapsamında 750 liralık destekleme ödemesi yapılmıştır. Başlatılan bu uygulama ile geleneksel kıyı balıkçılarımız ilk kez destekleme kapsamına alınmış oldu. Bu uygulamadan kooperatif üyesi 461 ruhsatlı teknemiz var, 460'ı yararlanmış vaziyettedir. Bu ödemeler, karşılıksız hibe desteği olarak yapılıyor. Bu anlamda, Beyşehir Gölü'nde avcılık yapan balıkçılarımızın da bu uygulamadan yararlanması konusunda ilgi ve desteklerini esirgemeyen Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürümüz İbrahim Halil Sözmen Bey'e meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.