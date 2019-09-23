Geleneksel Aşure Günleri Sona Erdi

23.09.2019 17:31

Hafta boyunca kentin çeşitli noktalarında yaklaşık 10 bin kişiye kendi elleriyle aşure ikram eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşların hayır dualarını aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin geleneksel aşure günleri Karaköy Pazaryeri'ndeki aşure ikramıyla sona erdi. Aşure dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü,Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Sebze Meyve ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Belediye Meclis Üyeleri, Adakale Mahalle Muhtarı Ali Dinç ve Topçuasım Mahalle Muhtarı Mustafa Kutay katıldı.

Dualar Okundu

Aşure dağıtımı öncesi uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlarla birlikte aşurenin hayırlara vesile olması temennisiyle dualar okundu.Okunan duaların ardından kısa bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Muharrem Ayı'nın Manisalılara, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz bu aşure hayrının sağlık ve sıhhat içerisinde önümüzdeki yıllarda da yapmayı Allah bizlere nasip etsin" şeklinde konuştu.

Teşekkür Ettiler

Açıklamanın ardından aşure kazanının başına geçen Başkan Ergün, esnaf ve vatandaşlara aşureleri bizzat kendisi ikram etti. Aşureleri Başkan Ergün'den alan vatandaşlar da yapılan hayır nedeniyle teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Bültenler